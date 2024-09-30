Повестки будут присылаться в бумажном виде, а отправка срочников к местам службы начнется с 15 октября.

Правитель России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в армии РФ. Согласно документу, призыв продлится с октября по декабрь 2024 года.

Как отмечается в указе, к службе в Вооруженных силах РФ привлекут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Повестки будут присылаться в бумажном виде, а отправка срочников к местам службы начнется с 15 октября. Срок их службы составит один год:

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 133 тыс. человек".

Также Путин приказал уволить с военной службы солдат, матросов и сержантов, срок службы которых по призыву истек. Указ от 30 сентября вступил в силу со дня его опубликования.

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