Лидеры Сербии и Косово встречаются в Брюсселе впервые за 20 месяцев

Личная встреча представителей двух стран проходит в рамках процесса переговоров, где медиатором выступает Евросоюз.

В Брюсселе сегодня, 16 июля, началась встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдуллы Хоти.

Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.

Это первая личная встреча представителей двух стран впервые за 20 месяцев. Она проходит в рамках процесса переговоров, где медиатором выступает Европейский Союз.

«Сегодня я ожидаю конструктивной дискуссии в первой части наших переговоров, которые должны приложить усилия к общей нормализации отношений между Косово и Сербией», - заявил в видеообращении высокий представитель ЕС по иностранным делам Жосеп Боррель.

Боррел, который возглавляет переговоры в Брюсселе вместе со специальным послом ЕС Мирославом Лайчаком, призвал обе стороны «подойти к сегодняшним переговорам в духе компромисса и прагматизма, думая о европейском будущем народов Косово и Сербии».

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12 июля Хоти и Вучич уже общались в рамках онлайн-конференции, организованной представителями ЕС, где и договорились о личной встрече в столице Бельгии.

10 июля Белград и Приштина согласились возобновить поддерживаемые Евросоюзом переговоры о нормализации отношений.

Переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза начались в 2011 году и привели к заключению около 30 соглашений. Но они сорвались в конце 2018 года после сообщений о возможном обмене территориями, Косово тогда ввело 100% пошлину на весь импорт из Сербии. Сейчас и Сербия, и Косово, которые стремятся вступить в ЕС, испытывают все большее давление Запада с тем, чтобы возобновить эти переговоры.

Республика Косово, а по конституции Сербии это ее автономный край Косово и Метохия, в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии в 2008 году и с тех пор остается частично признанным государством. В настоящее время самопровозглашенную независимость Косово признают около ста из почти двухсот стран мира, еще около полутора десятков отозвали такое признание. Признают Косово большинство ведущих стран Запада, но даже не все страны-члены ЕС. Среди тех, кто не признает, в частности, Сербия, член Совета безопасности ООН Россия, а также Украина.

Напомним, в прошлом году президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна больше не контролирует ситуацию в Косово.

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