Он отметил, что в случае повторного вторжения РФ не обойдется только санкциями.

Украину сразу примут в НАТО, если Российская Федерация совершит новое нападение на ее территории после подписания мира.

Об этом заявил республиканец Линдси Грэм во время встречи американских сенаторов с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению политика, такая угроза могла бы сдержать кремлевского правителя от нового вторжения:

"Я хочу, чтобы Путин знал. Если он сделает это еще раз, то Украина моментально вступит в НАТО. И если случится новое вторжение - будут не только санкции или другие неприятности. А наши войска будут в Украине. Идея заключается в том, что если мы не можем принять их в НАТО, то Путин должен знать - если он повторит попытку вторгнуться, то Украина моментально вступает в НАТО".

Мирные переговоры

Напомним, во время Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что новая администрация хочет достичь "разумного урегулирования" войны в Украине.

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В то же время он добавил, что Европе угрожает не Россия или Китай, а "отход от некоторых своих ценностей".

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