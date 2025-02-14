Украина не отказывается от своего стратегического курса вступления в НАТО, - Умеров

Он отмечает, что украинская армия уже сегодня является важным элементом евроатлантической безопасности.

Украина не отказывается от своего стратегического курса - мы видим свое будущее в НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщается в Telegram-канале МОУ.

Министр отметил, что перед заседанием Совета Украина-НАТО провел важный разговор с Генеральным секретарем Альянса и "большим другом Украины" Марком Рютте.

"Украина не отказывается от своего стратегического курса - мы видим свое будущее в НАТО. Это наш приоритет безопасности, и наша армия уже сегодня является важным элементом евроатлантической безопасности", - подчеркнул Умеров.

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Он добавил, что проинформировал Рютте о развитии украинского оборонно-промышленного комплекса и планах наращивания собственных военных возможностей.

"Украина ежегодно укрепляет свой вклад в борьбу с российской агрессией, но поддержка союзников остается критически важной", - подчеркнул чиновник.

Также во время встречи, сообщил министр, они обсудили необходимость усиления оборонных возможностей НАТО и европейских стран. "Вызовы безопасности только растут - должны отвечать на них консолидировано и проактивно", - отметил Умеров.

Что предшествовало

Как сообщалось, ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Гегсет заявил, чтовступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года сейчас не в планах.

В то же время глава Пентагона отметил, что его слова не означают, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в будущем.

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