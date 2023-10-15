Более 600 тысяч палестницев эвакуировались на юг сектора Газа, несмотря на попытки ХАМАСа помешать этому.
Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет The Times of Israel. Он предупредил, что в ближайшие дни ЦАХАЛ будет наносить мощные удары по северной части Газы.
"Мы действуем в соответствии с международным правом, чтобы нанести минимальный ущерб непричастным гражданам, и я подчеркиваю это всему миру, в этом разница между нами и нашими врагами", - сказал Хагари.
По его словам, "Хезболла" "работает над эскалацией ситуации" под руководством и планированием Ирана. "Мы сосредоточены на цели борьбы с ХАМАС и обеспечения безопасности наших граждан", - добавил представитель израильской армии.
Также он сообщил, что военнослужащие сообщили семьям 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. "Семьи заложников, я знаю, что для вас каждая секунда - это вечность, мы сделаем все, чтобы вернуть ваших близких домой", - заверил он.
Война на Ближнем востоке: последние новости
Как известно, ранее израильская армия призвала жителей сектора Газа в течение суток эвакуироваться на юг. Боевики ХАМАС призывали мирных жителей остаться.
По данным СМИ, ЦАХАЛу пришлось перенести начало наземной операции из-за неблагоприятной для ВВС погоды.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Газы находятся почти 260 украинцев.