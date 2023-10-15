В ЦАХАЛ заявили, что будут наносить сильные удары по северной части Газы.

Более 600 тысяч палестницев эвакуировались на юг сектора Газа, несмотря на попытки ХАМАСа помешать этому.

Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет The Times of Israel. Он предупредил, что в ближайшие дни ЦАХАЛ будет наносить мощные удары по северной части Газы.

"Мы действуем в соответствии с международным правом, чтобы нанести минимальный ущерб непричастным гражданам, и я подчеркиваю это всему миру, в этом разница между нами и нашими врагами", - сказал Хагари.

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По его словам, "Хезболла" "работает над эскалацией ситуации" под руководством и планированием Ирана. "Мы сосредоточены на цели борьбы с ХАМАС и обеспечения безопасности наших граждан", - добавил представитель израильской армии.

Также он сообщил, что военнослужащие сообщили семьям 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. "Семьи заложников, я знаю, что для вас каждая секунда - это вечность, мы сделаем все, чтобы вернуть ваших близких домой", - заверил он.

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Как известно, ранее израильская армия призвала жителей сектора Газа в течение суток эвакуироваться на юг. Боевики ХАМАС призывали мирных жителей остаться.

По данным СМИ, ЦАХАЛу пришлось перенести начало наземной операции из-за неблагоприятной для ВВС погоды.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Газы находятся почти 260 украинцев.

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