Он отрицает причастность Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ на атаковал баптистскую больницу "Аль-Ахли" в центре Сектора Газа.

В микроблоге X (Twitter) он продублировал заявление Армии обороны Израиля, в котором говорится, что удар по больнице произошел в результате неудачного запуска ракеты "Исламским джихадом".

"Весь мир должен знать: на больницу в Секторе Газа напали варварские террористы в Секторе Газа, а не ЦАХАЛ. Тот, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей", - добавил Нетаньяху.

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Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимо установить ответственных за удар. "Новости, приходящие из баптистской больницы Аль-Ахли Араби в Газе, добавляют ужаса к трагедии, разворачивающейся на наших глазах уже несколько дней. В очередной раз за это приходится расплачиваться ни в чем не повинным мирным жителям", - написал он в X.

Генеральный директор агентства здравоохранения ООН Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что они решительно осуждают смертельный взрыв в больнице в Секторе Газа и требуют немедленной защиты гражданского населения и медицинской помощи в палестинском анклаве.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в атаке, "лишенной самых элементарных гуманитарных ценностей". "Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе", - написал он в соцсети X.

По данным СМИ, также на Израиль возложили ответственность Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Иордания.

Взрыв в больнице в Секторе Газа: последние данные

Сегодня вечером в больнице Аль-Ахли произошел взрыв, Минздрав Палестины сообщил о гибели более 500 человек и сотнях пострадавших.

После этого президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил запланированную на завтра встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Израиль отрицает нанесение удара по больнице. По их словам, это произошло в результате неудачного запуска ракеты "Исламского джихада".

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