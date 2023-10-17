ЦАХАЛ возложил ответственность на "Исламский джихад".

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил запланированную встречу с американским лидером Джо Байденом после удара по больнице в Секторе Газа.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника. Встреча должна была состояться в Иордании во время начинающегося в среду визита президента США на Ближний Восток. Теперь Аббас возвращается в Рамаллу.

Тем временем Армия обороны Израиля заявила, что в больницу в Газе попала ракета "Исламского джихада" в результате неудачного запуска. "Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракеты в секторе Газа в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара. Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа", - говорится в их Telegram-канале.

В сети публикуют видео, как утверждается, эфира, в который попало падение неисправной ракеты.

Удар по больнице в Секторе Газа: что известно

Сегодня вечером ХАМАС заявил, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в центре Газы. В Минздраве сообщили о гибели более 500 человек, еще сотни могли оказаться по завалами.

В израильской армии говорили, что изучают информацию и пока не могут сказать, причастен ли ЦАХАЛ к этому обстрелу.

После этого в столице Иордании Аммане подожгли здание диппредставительства Израиля, начались беспорядки.

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