Мужчина общался о войне с пользовательницей, которая выдавала себя за женщину из Украины.

Гражданский работник ВВС США разглашал секретные данные об Украине на сайте знакомств. Он задержан.

Как сообщает Минюст США, 63-летний Дэвид Слейтер передавал информацию, связанную с войной России против Украины, через сервис онлайн-знакомств. Мужчина служил в армии США и ушел в отставку в звании подполковника. После этого он работал в Стратегическом командовании вооруженных сил США (USSTRATCOM) на авиабазе Оффатт в штате Небраска и примерно с августа 2021 года по апрель 2022 года имел доступ к секретной информации о войне.

Полученную на брифингах секретную информацию Слейтер передавал через сервис онлайн-знакомств лицу, выдававшему себя за украинку. Собеседница Слейтера регулярно просила того выдать ему секретные данные, называя его в личной переписке "любимым тайным информатором" и "секретным агентом". Подозреваемый предоставил "украинке" разведданные о военных целях и военном потенциале России, связанные с ее нападением на Украину.

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Сегодня состоится первое судебное заседание по делу Слейтера. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и до 250 тысяч долларов штрафа по каждому пункту обвинения.

Другие "сливы" информации об Украине

Как сообщал УНИАН, разгорелся скандал вокруг слитого разговора немецких генералов о войне в Украине. В опубликованном российской пропагандой телефонном разговоре командующий ВВС Инго Герхарц и бригадный генерал Франк Грефе разговаривали с двумя другими офицерами Бундесвера. Для звонка использовалась не зашифрованная линия, а программное обеспечение видеоконференций Webex. Продолжительность записи - 38 минут.

Служба военной контрразведки Германии проводит расследование. Министр инициировал предварительное дисциплинарное расследование в отношении участников разговора.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал публикацию этого разговора российской гибридной атакой, проведенной для того, чтобы "подорвать решимость" союзников. Он поручил расследовать инцидент.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что немцев "не денацифицировали до конца".

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