Сам Джонсон уклонился от ответа на вопрос, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы эсминец прошел вблизи оккупированного крымского побережья.

Окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма было принято премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны страны. По информации СМИ, идея о проходе Defender стала причиной спора между министром иностранных дел Домиником Раабе и министром обороны Беном Уоллесом. Последний якобы и предложил подобный маршрут. Поэтому решение было оставлено за премьером Борисом Джонсоном, утверждает собеседник газеты.

Читайте такжеРоссийская ФСБ опубликовала собственное видео "обстрела" британского эсминцаПосле чего эсминцу было направлено решение о том, что он должен сделать мирный проход через эти воды.

В свою очередь Джонсон уклонился от ответа на вопрос, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы эсминец прошел вблизи оккупированного крымского побережья. В то же время представитель главы правительства в ответ на этот вопрос заявил, что не будет обсуждать тему "принятия оперативных военных решений".

Сотрудники правительства заверили СМИ, что в Кабмине не было разногласий по поводу миссии и что подобные утверждения являются необоснованными, передает ТСН.

Инцидент с британским эсминцем возле Крыма

Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

По утверждению российской стороны, Defender незаконно вторгся в территориальное море РФ. По заявлению Минобороны РФ корабль был выдворен предупредительными выстрелами и бомбометанием.

Минобороны Великобритании ответило, что бомбометание не проводилось, а стрельба была принята за артиллерийские учения.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что Defender проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая