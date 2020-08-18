В ЕС пока не говорят, когда завершат работу над санкциями против Беларуси

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

В Европейском Союзе пока не сообщают, когда будет завершена работа над новыми санкциями в отношении белорусских должностных лиц, ответственных за насилие против граждан и фальсификацию результатов президентских выборов.

Об этом на брифинге в Брюсселе сказала пресс-секретарь Службы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали. Видео брифинга обнародовано на сайте аудиовизуальных материалов Еврокомиссии.

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"Как вы знаете, на последней видеоконференции Совета министров иностранных дел (стран ЕС), которая состоялась в пятницу (14 августа - УНИАН), министры согласились о необходимости введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии против мирных протестующих и лиц, которые фальсифицировали результаты выборов. Работа по дополнительному списку в рамках существующего санкционного механизма для Беларуси уже началась", - сказала Массрали.

В частности, дополнительный перечень лиц, который будет внесен в санкционные списки, будет подготовлен Европейской службой внешних связей для дальнейшего обсуждения и принятия со стороны стран-членов ЕС и Совета ЕС.

"На данный момент, я могу сказать, что работа уже началась, но я не могу спрогнозировать, когда точно они будут готовы", - добавила Массрали.

Санкции против Беларуси

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

Лидеры Евросоюза 19 августа обсудят события в Беларуси после президентских выборов.

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Перевод: Виталий Саенко