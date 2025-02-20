Сейчас американцы проводят аудит тех санкций, которые уже введены.

США могут пересмотреть санкции против России, если это будет полезным для достижения мира в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента.

"Министр финансов Скотт Бессент заявил в четверг, что США готовы либо усилить, либо отменить штрафы на основе готовности Кремля к переговорам", - пишет издание.

В публикации нет прямой цитаты слов Бессента, в которой он заявил о возможности ослабления санкций против РФ. Однако указано, что в ответ на вопрос о потенциале корректировки санкций в любом направлении, министр финансов США назвал это "очень хорошей характеристикой".

Видео дня

На Ютуб-канале Bloomberg опубликовано видео всего разговора Бессента с журналистами.

"Я пересматриваю санкционную политику: почему мы делаем то, что делаем, была ли она эффективной, действуем ли мы в соответствии с реалиями XXI века, а не устаревшими методами?" - заявил он в этом интервью.

На замечание журналистки, что нынешние санкции введены, в частности против России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, Бессент заявил следующее:

Мы скажем россиянам, чтобы они сели за стол переговоров с очень четким сообщением о том, что, если нам потребуется, мы пойдем на усиление санкций.

Санкции против России

Как писал УНИАН, во время переговоров в Саудовской Аравии Россия просила США ослабить введенные против нее санкции, в частности разблокировать замороженные государственные активы.

Тем временем Европейский союз согласовал 16-й пакет санкций против России, который сосредоточится на ограничениях в отношении российского теневого флота танкеров. Также под запрет попадает импорт российского алюминия.

Перед тем чиновники ЕС заверили, что не планируют отменять санкции против России даже в том случае, если это сделают США. Брюссель намерен проводить собственную санкционную политику, которая не зависит от решений администрации Трампа.

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