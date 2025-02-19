Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций против России. Издание EUobserver узнало подробности, о которых пока официально еще не сообщалось.
В частности, под визовые запреты и замораживание активов попали 48 новых физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ЕС определил новые критерии, по которым капитаны "теневого флота" российских танкеров будут попадать в "черный список".
Также новый санкционный пакет приостанавливает действие лицензий на вещание в ЕС восьми российских медиа. Другой пункт пакета предусматривает отключение 13 небольших российских банков от системы международных платежей Swift. Важным пунктом является введение запрета на импорт российского алюминия.
Вместе с тем новый санкционный пакет снова не задел импорт российского сжиженного газа в ЕС. Также под санкции не попали новые "громкие" имена, и вместо крупных российских олигархов под ограничения попали "мелкие чиновники и пропагандисты".
По данным Reuters, новый пакет санкций также предусматривает запрет на продажу в РФ игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов, поскольку российские военные используют их для управления дронами на фронте.
Другие запреты касаются экспорта хрома и некоторых химических веществ, а также запрет на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов в РФ.
Санкции против России: последние новости
Как писал УНИАН, страны G7 готовят новый удар по нефтяным доходам России. Предполагается, что такой шаг должен подтолкнуть Москву к переговорам о "реальном" мире.
Также мы рассказывали, что ЕС не будет отменять санкции против России, если это сделают США. Брюссель намерен проводить собственную санкционную политику, которая не зависит от решений администрации Трампа.