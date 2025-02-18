Домбровскис отметил, что сейчас Брюссель работает над формированием 16 пакета санкций против России.

Европейский Союз не собирается отменять санкции против России за ее агрессию в отношении Украины, даже если США пойдут на этот шаг. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности, имплементации и упрощения Валдис Домбровскис перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам 18 февраля 2025 года в Брюсселе, информирует Еврокомиссия.

Чиновника спросили, будет ли ЕС отменять санкции против России, если так поступят США. Он четко ответил, что Брюссель будет проводить свою санкционную политику, которая не зависит от решений администрации Трампа.

"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопрос собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - ответил Домбровскис.

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Санкции против России - важные новости

Ранее Великобритания ввела новые санкции против окружения российского диктатора Владимира Путина и "Росатома". В частности, ограничения введены в отношении заместителя министра обороны РФ Павла Фрадкова и директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимира Селина.

Кроме того, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог говорил о том, что глава Белого дома готов удвоить санкции против РФ, чтобы закончить войну. Он отметил, что сейчас санкции против России "всего лишь на троечку" по шкале от 1 до 10.

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