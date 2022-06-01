В компании заявили о твердой поддержке Украины.

Сервис графического дизайна Canva полностью уходит с рынка Российской Федерации.

Об этом говорится в пресс-службе компании.

"Мы твердо поддерживаем Украину, поддерживаем мир и свободу. Как и миллиарды людей во всем мире, мы шокированы военными преступлениями и гибелью тысяч невинных людей из-за спровоцированной Россией войны в Украине. Как мы отмечали в начале марта, мы выступаем против длительных актов агрессии РФ и стремимся отстаивать мир и безопасность повсюду, поэтому блокируем доступ к Canva в России в обозримом будущем", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что, когда впервые узнали о вторжении России в Украину, сосредоточились на том, чтобы оказать помощь и кризисную поддержку тем, кто пострадал непосредственно – с их командой и их семьями, украинскими авторами, а также миллионами людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и общины.

"Мы гордимся влиянием, которое смогли осуществить, повысив осведомленность в России с помощью наших антивоенных шаблонов. В условиях эскалации войны и усиления контроля со стороны российского правительства за протестами и активностью, мы знаем, что сейчас ситуация изменилась, и вместе с этим должна измениться наша реакция", - сказано в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что антивоенные шаблоны использовались более 320 тысяч раз для расширения возможностей протеста и активности во всем мире, причем Россия является одной из ведущих стран, которая создавала и распространяла их.

"Каждый и везде должен иметь право на мир и безопасность. Мы выступаем за Украину и всегда будем отстаивать то, что считаем правильным", - отметили в компании.

Справка УНИАН. Canva - платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, афиши и другой визуальный контент для социальных сетей. Доступна как веб-версия, так и мобильная. Сервис предлагает большой банк изображений, шрифтов, шаблонов и иллюстраций.

Как ранее сообщал УНИАН, Международная рабочая группа по санкциям против России обновила данные по компаниям, которые покинули российский рынок. По их подсчетам, из РФ ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в России, финансируя войну в Украине и зарабатывая "кровавые" деньги.

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