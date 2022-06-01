Кроме того, агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области.

Противник проводит инженерное оборудование позиций в Брянской области на расстоянии 3 км от госграницы Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северском направлении подразделения противника проводят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка российско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности определенных соединений и воинских частей.

В Генштабе также сообщают, что агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумская области.

На Слобожанском направлении враг основные усилия продолжал сосредоточивать на удержании занятых позиций и ведении разведки.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновая.

Ранее в Генштабе сообщали, что на Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мероприятий боевой подготовки белорусских военных.

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