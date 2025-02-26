Президент США предположил, что в определенный момент этот вопрос может быть рассмотрен.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил снятие санкций с России в будущем на каком-то этапе, при этом заявив, что пока речь об этом не идет.

Об этом Трамп сказал во вторник, общаясь с прессой в Белом доме.

Президента США журналисты спросили, ожидать ли снятия санкции с Российской Федерации в рамках переговоров между США и Россией по окончанию войны в Украине.

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"Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, что в определенный момент это будет, но пока нет", - ответил Трамп.

Санкции против РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в день третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания ввела крупнейший за три года пакет санкций против РФ. Санкции "направлены против средств, поступающих в военную казну" РФ, против "военной машины России, организаций в третьих странах, которые ее поддерживают, и хрупких сетей снабжения, на которые она опирается".

Также Австралия и Новая Зеландия ввели против России мощные санкции в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Всего в ответ на нападение РФ на Украину Австралия ввела более 1 400 антироссийских санкций. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о санкциях против 52 российских граждан и фирм.

Кроме того, Совет Европейского Союза одобрил масштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер. Пакет затрагивает жизненно важные секторы российской экономики и направлен на дальнейшее ослабление способности российского режима осуществлять его незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

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