Железнодорожные и морские перевозки свяжут европейскую часть России с Индией через Иран.

Россия занимается прокладкой двух новых транспортных коридоров, которые свяжут Азию и Европу. Москва таким образом стремиться ослабить санкции Запада.

Издание Bloomberg пишет, что судоходные и железнодорожные сети через Иран и арктический морской проход могут полностью переориентировать Москву в сторону Китая и Индии. Они способны сделать Россию центром международной торговли даже в условиях жестких западных санкций.

Эти маршруты могут сократить время транзита на 30-50% и помогут избежать проблем с безопасностью в Красном море. У международного транспортного коридора "Север-Юг" есть свои проблемы.

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Россия намерена инвестировать более 25 миллиардов долларов в модернизацию маршрута через Иран и улучшение объектов на российском арктическом побережье, включая флот ледоколов. Россия также планирует патрулировать маршрут СМП с помощью сети баз беспилотников.

В мае прошлого года Россия предоставила Ирану кредит в размере 1,4 миллиарда долларов на строительство железнодорожной ветки в 162 километра. Она должна соединит город Решт на побережье Каспийского моря с Астарой на границе с Азербайджаном. Железная дорога позволит доставлять грузы из Санкт-Петербурга в Бандар-Аббас, главный экспортный порт Ирана на берегу Персидского залива.

По данным Евразийского банка развития, пропускная способность маршрута "Север-Юг" может увеличиться на 85% до 35 миллионов тонн в год к 2030 году. Он свяжет Россию с Ираном и Индией, а также с остальными странами Южной Азии, Персидского залива и Африки. В августе прошлого года Россия отправила свой первый прямой грузовой поезд в Саудовскую Аравию.

Благодаря продажам российской нефти и закупкам электроники, промышленного оборудования объем торговли с Китаем в 2023 году достиг рекордных 240 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает 108 миллиардов долларов, достигнутых в 2020 году. Торговля с Индией в прошлом году выросла почти до 64 миллиардов долларов против примерно 10 миллиардов долларов тремя годами ранее.

Растущая торговля России с Китаем уже подстегивает Кремль тратить миллиарды на увеличение пропускной способности Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей к 2030 году.

В то же время торговый бум Турции с Россией сходит на нет, поскольку США и ЕС вводят ограничения на так называемые товары двойного назначения. Предварительные данные Министерства торговли Турции показали, что в первом квартале экспорт в Россию упал на треть по сравнению с годом ранее.

Развитие Северного морского пути замедлилось из-за санкций Запада в связи с вторжением на Украину, которые затормозили российский план экспорта сжиженного природного газа с завода "Арктик СПГ 2" в Азию.

Кроме того, китайская судоходная компания Cosco прекратила использовать этот маршрут с 2022 года, хотя он выгоднее, чем маршрут через Суэцкий канал. Весь транзит между Азией, Северной Америкой и Европой через Арктику, который в 2021 году составлял 40% объема перевозок, остановился из-за санкций.

Тем не менее, в октябре портовый оператор DP World из ОАЭ подписал соглашение с Росатомом о развитии контейнерных перевозок по маршруту Владивосток - Мурманск. При этом Россия продолжает строительство своих атомных ледоколов.

Арктик СПГ 2 - что известно об амбициозном проекте Путина

В прошлом году иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ-2", контролируемого российским "Новатэком", объявили форс-мажор из-за санкций.

Издание The Wall Street Journal писало, что строительство российского завода сжиженного газа находится под ударом из-за масштабных западных санкций, которые затрудняют финансирование проекта и получение необходитмых технологий.

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