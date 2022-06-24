Парламент Канады принял соответствующие изменения в закон.

Канада сможет сейчас конфисковать замороженные на своей территории российские активы и передать их Украине.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Twitter.

"Парламент Канады принял изменения в закон "О специальных экономических мерах", предусматривающие конфискацию канадским государством иностранного имущества и его передачу другому иностранному государству. В случае Украины это будет означать, что Канада сможет конфисковать сейчас замороженные на своей территории российские активы и передать их Украине. Это первый прецедент закрепления в законодательстве такого механизма после начала войны!" - подчеркнул Ермак.

Как ранее сообщал УНИАН, Канада ввела дополнительные санкции против России. Страна запретила оказывать 28 услуг нефтегазовой и химической промышленности РФ.

Всего с 24 февраля по 7 июня Канада в соответствии с законом О специальных экономических мерах в отношении России заблокировала 412,1 миллиона канадских долларов, а это около 328 миллионов долларов США.

Кроме того, в госбюджет Украины поступил 1 миллиард канадских долларов, а это 773 миллионов долларов США, кредита на льготных условиях от канадских властей.

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