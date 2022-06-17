Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета МВФ.

В госбюджет Украины поступил 1 млрд канадских долларов (эквивалент 773 млн долларов США) кредита на льготных условиях от Канады.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, привлечение средств произошло в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного валютного фонда. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

В Минфине напомнили, что в апреле 2022 года Международный валютный фонд принял решение о создании административного счета для зачисления денежных средств в виде доли Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (займов).

Как сообщал УНИАН, в апреле Международный валютный фонд создал специальный административный счет для аккумулирования денег от стран-доноров на помощь Украине.

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