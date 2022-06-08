Канада ввела дополнительные санкции против России. Страна запретила предоставлять 28 услуг нефтегазовой и химической промышленности РФ.
О расширении ограничений сказано в официальном заявлении на сайте министерства иностранных дел Канады.
"Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", — сообщили в МИД Канады.
Санкции начали действовать во вторник, 7 июня. Они распространяются на всех жителей Канады, а также граждан страны, которые находятся за ее пределами.
Список запрещенных услуг:
- строительные работы;
- розничная реализация моторного топлива;
- продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;
- услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;
- розничная реализация мазута, газа в баллонах, угля и древесины;
- услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;
- другие услуги по предоставлению жилья;
- транспортировка нефти и природного газа;
- услуги водного транспорта: грузовые перевозки, буксировка и толкание;
- услуги по хранению жидкостей или газов;
- услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;
- компьютерные и сопутствующие услуги;
- услуги в области исследований и разработок;
- аудиторские и бухгалтерские услуги;
- услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;
- консультационные услуги по вопросам управления;
- услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;
- архитектурные услуги;
- инженерные услуги;
- комплексные инженерные услуги;
- смежные научно-технические консультационные услуги;
- услуги по техническим испытаниям и анализу;
- рекламные услуги;
- услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;
- услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования;
- услуги в области распределения энергии;
- очистка сточных вод и мусора, санитария и другие услуги по охране окружающей среды.
Напомним, в конце мая Канада ввела санкции против четырех компаний и 22 россиян. Среди юридических лиц в список попали управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций, Российская венчурная компания (РВК), Российский сельскохозяйственный банк и Инвестторгбанк.
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