Канада запретила предоставлять 28 услуг россиянам / фото ua.depositphotos.com

Канада ввела дополнительные санкции против России. Страна запретила предоставлять 28 услуг нефтегазовой и химической промышленности РФ.

О расширении ограничений сказано в официальном заявлении на сайте министерства иностранных дел Канады.

"Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", — сообщили в МИД Канады.

Санкции начали действовать во вторник, 7 июня. Они распространяются на всех жителей Канады, а также граждан страны, которые находятся за ее пределами.

Список запрещенных услуг:

  • строительные работы;
  • розничная реализация моторного топлива;
  • продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;
  • услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;
  • розничная реализация мазута, газа в баллонах, угля и древесины;
  • услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;
  • другие услуги по предоставлению жилья;
  • транспортировка нефти и природного газа;
  • услуги водного транспорта: грузовые перевозки, буксировка и толкание;
  • услуги по хранению жидкостей или газов;
  • услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;
  • компьютерные и сопутствующие услуги;
  • услуги в области исследований и разработок;
  • аудиторские и бухгалтерские услуги;
  • услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;
  • консультационные услуги по вопросам управления;
  • услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;
  • архитектурные услуги;
  • инженерные услуги;
  • комплексные инженерные услуги;
  • смежные научно-технические консультационные услуги;
  • услуги по техническим испытаниям и анализу;
  • рекламные услуги;
  • услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;
  • услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования;
  • услуги в области распределения энергии;
  • очистка сточных вод и мусора, санитария и другие услуги по охране окружающей среды.

Напомним, в конце мая Канада ввела санкции против четырех компаний и 22 россиян. Среди юридических лиц в список попали управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций, Российская венчурная компания (РВК), Российский сельскохозяйственный банк и Инвестторгбанк.

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