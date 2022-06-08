Ограничения также затронули химическую отрасль.

Канада ввела дополнительные санкции против России. Страна запретила предоставлять 28 услуг нефтегазовой и химической промышленности РФ.

О расширении ограничений сказано в официальном заявлении на сайте министерства иностранных дел Канады.

"Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", — сообщили в МИД Канады.

Санкции начали действовать во вторник, 7 июня. Они распространяются на всех жителей Канады, а также граждан страны, которые находятся за ее пределами.

Список запрещенных услуг:

строительные работы;

розничная реализация моторного топлива;

продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;

услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;

розничная реализация мазута, газа в баллонах, угля и древесины;

услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;

другие услуги по предоставлению жилья;

транспортировка нефти и природного газа;

услуги водного транспорта: грузовые перевозки, буксировка и толкание;

услуги по хранению жидкостей или газов;

услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;

компьютерные и сопутствующие услуги;

услуги в области исследований и разработок;

аудиторские и бухгалтерские услуги;

услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;

консультационные услуги по вопросам управления;

услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;

архитектурные услуги;

инженерные услуги;

комплексные инженерные услуги;

смежные научно-технические консультационные услуги;

услуги по техническим испытаниям и анализу;

рекламные услуги;

услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;

услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования;

услуги в области распределения энергии;

очистка сточных вод и мусора, санитария и другие услуги по охране окружающей среды.

Напомним, в конце мая Канада ввела санкции против четырех компаний и 22 россиян. Среди юридических лиц в список попали управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций, Российская венчурная компания (РВК), Российский сельскохозяйственный банк и Инвестторгбанк.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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