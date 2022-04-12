Операция продлится не менее года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.

Полицейская служба Европейского союза начала операцию по поиску активов российских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции из-за войны в Украине.

Об этом сообщается на сайте организации.

"Сегодня, 11 апреля 2022 года, Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex начал операцию "Оскар" для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС, направленных против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями в связи с российским вторжением в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция также будет направлена ​​на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами-членами в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций.

"..."Оскар" представляет собой зонтичную операцию, которая продлится не менее одного года и будет включать в себя ряд отдельных расследований", - сообщает ведомство.

Кроме того, в рамках операции Европол собирается способствовать обмену информацией и разведывательными данными между партнерами, оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований, централизовать и анализировать всю информацию "для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступной деятельности".

Евроюст в свою очередь будет активно участвовать в операции посредством обмена стратегической и оперативной информацией, оказывать юридическую помощь и поддержку, а также укреплять сотрудничество между национальными следственными и судебными органами.

Frontex внесет свой вклад в операцию, усилив проверку лиц, пересекающих внешние границы ЕС и подпадающих под действие санкций.

Новые санкции против России

Как сообщал УНИАН, Европейская Комиссия уже начала работу над шестым пакетом санкций против Российской Федерации, включая ограничения на экспорт российской нефти.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский озвучил три главных срочных ожидания от стран Запада на сегодня.

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