Он сказал, что от всех ожидает быстрых действий, откровенных разговоров, и чтобы они перестали бояться РФ.

Президент Владимир Зеленский озвучил три главных срочных ожидания от стран Запада на сегодня.

Об этом глава государства сказал в интервью для программы 60 Minutes телеканалу CBS.

В частности, у президента спросили, что должны делать теперь западные лидеры и, в частности, президент США Джо Байден, после того, как стало известно о преступлениях российских войск в Буче.

"Оружие – номер один. Они должны быть очень серьезными в этом вопросе, и они точно понимают, о чем я сейчас говорю. Они должны поставлять оружие в Украину так, как они бы защищали себя и своих людей. Они должны это понимать. При другой скорости нам будет очень сложно сдерживать этот натиск, а это орда. Вы не представляете, сколько это людей, они их не считают... И им абсолютно все равно, никаких эмоций у них на этот счет нет. Они их и не будут считать, и они будут добавляться постоянно. Поэтому оружие – номер один", - заявил президент.

Кроме того, вторым шагом, который Зеленский ожидает от западных партнеров, – это действенные санкции.

"Оружие – это один и из факторов, второй фактор – это санкции. Не очень честно вводить санкции, когда ты знаешь, что некоторые из них не глубоко работают. Мы находили некоторые вещи в санкциях, которые очень легко финансистам обойти, и Россия их обходила. Так нельзя. Любить надо реально, не как на витрине, это не кино, кстати. Это реальная жизнь", - подчеркнул глава государства.

"Третье, если вы их блокируете политически, - Российскую Федерацию, и говорите, что они не могут представлять цивилизованный мир..., то о каких саммитах может идти речь, о каких заигрываниях, о каких Совета безопасности, о чем, где они должны сидеть? Им не может быть места за столом. Или вы им говорите – займите место за столом, и мы должны проговорить, что так нельзя действовать в цивилизованном мире, или гоните их. Гоните! И такие вещи очень важны", - заявил Зеленский.

Он сказал, что от всех, в том числе от НАТО и ЕС, ожидает быстрых действий, откровенных разговоров, и чтобы они перестали бояться РФ, чтобы действовать.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский подчеркнул, что нет надежды, что Россия остановится сама - ее можно лишь заставить сделать это.