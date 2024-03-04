Речь идет о санкциях, которые были введены еще в 2014 году.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще на один год продлил действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году, и связанные с ним санкционные ограничения против РФ.

Об этом свидетельствует указ американского президента, опубликованный на сайте Белого дома. Примечательно, что чрезвычайное положение в связи с российской агрессией против Украины было введено еще 6 марта 2014 года еще тогдашним президентом США Бараком Обамой, после чего его несколько раз продлевали.

Дополнительные санкции против РФ были введены также в декабре 2014 года и сентябре 2018 года.

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"Действия и политика, о которых говорится в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов Америки. По этой причине чрезвычайное положение (...) должно оставаться в силе после 6 марта 2024 года", – говорится в указе.

Санкции против России: другие новости

1 марта 2024 года Канада усилила санкции против РФ. Вместе с партнерами по G7 страна ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов.

В тот же день стало известно, что санкции против Москвы усиливает и Япония. Токио применило запрет на экспорт еще к 29 российским организациям. Также в санкционный список замораживания активов добавили 12 человек, семь организаций и банк.

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