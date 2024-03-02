Выявлен резкий рост экспорта из США в страны, которые могут выступать в роли посредников в продаже американских технологий в Россию, в частности в Армению, Финляндию, Грузию, Казахстан и Турцию.

Следственная комиссия Сената США обнаружила новые доказательства того, что Россия использует американские технологии в войне в Украине, несмотря на сотни финансовых и других санкций, наложенных администрацией США на страну-агрессора, пишет The Washington Times.

"Американские производители заправляют и поддерживают растущую и гигантскую российскую военную машину. Они используются в ракетах, беспилотниках, боеприпасах и других средствах ведения войны. Россияне полагаются на американские технологии", - отметил сенатор Ричард Блюменталь.

Сенатор использовал материалы украинского расследования, в котором задокументировано 211 полупроводников, микросхем и других инструментов американского производства, которые используются в ракетах и высокотехнологичных продуктах, убивающих украинцев.

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Блюменталь утверждал, что четыре ведущие американские технологические компании ответственны за производство 87 из этих компонентов: AMD, Analog Devices, Intel и Texas Instruments.

Эти фирмы сообщили в комментарии The Washington Times, что прекратили поставки продукции в Россию после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. AMD не ответила на запрос о комментариях.

Однако следователи Сената обнаружили резкий рост экспорта этих четырех компаний в страны, которые не сталкиваются с ограничениями и могут выступать в роли посредников, передающих американские технологии в Россию, в частности в Армению, Финляндию, Грузию, Казахстан и Турцию.

"Резкий рост экспорта этих четырех компаний включает экспорт в Казахстан, который увеличится почти в 1000 раз с 2021 по 2022 год. За тот же период экспорт в Грузию вырос более чем в 34 раза, в Армению - более чем в 28 раз, в Турцию - более чем вдвое, а в Финляндию - примерно в 1,5 раза", - говорится в отчете.

Как пишет издание, полученные данные могут повлиять на ряд вопросов, которые сейчас рассматриваются законодателями, в частности, на застопорившийся пакет военной помощи Украине и новые вопросы о способности Министерства торговли выявлять и предотвращать экспорт запрещенной продукции во враждебные правительства.

РФ все еще получает западные компоненты к своему оружию

Как писало издание Bloomberg, несмотря на многочисленные санкции, Россия по-прежнему имеет возможность получать оружейные технологии из Европы. Торговля запрещенными чувствительными товарами на десятки миллионов евро ведется из самого Евросоюза.

Так, почти четверть так называемых товаров высокого приоритета стоимостью 450 миллионов евро (488 миллионов долларов), поступивших в Россию из ЕС за первые девять месяцев прошлого года, было отправлено непосредственно из Европы. Остальное Москва импортировала через третьи страны - Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию и Китай, а также соседние с Россией государства, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

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