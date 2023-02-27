Объемы производства якобы позволяют экспортировать оружие в 57 стран мира, что "Беларусь и делает".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что санкции не мешают ему и Путину производить различные типы вооружений и продавать их 57 странам.

Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", соответствующее заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения 27 февраля.

"Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционный давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все, что нам надо – я имею в виду оружие, "железо"– мы запросто получаем из России. А то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего – хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза. И таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения", - похвастался диктатор.

Более того, Лукашенко заявил, что Беларусь "может себе позволить также экспортировать оружие в 57 стран мира, что и делает". Для нужд самой Беларуси ВПК якобы производит достаточно такой продукции.

Также диктатор заявил, что Беларусь "успешно разрабатывает современные образцы вооружения" не только по тем направлениям, где "научно-технический задел и компетенции", но и осваивает "новые востребованные направления – реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы большого калибра".

Лукашенко подыгрывает Путину

Белорусский диктатор публично подыгрывает Путину в его агрессии против Украины. Он регулярно ездит в Москву на переговоры. Недавно состоялись одни из таких.

Тогда самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне России, но только в одном случае. Он заявил, что это возможно, если из Украины: "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей".

На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что даже в таком случае украинцы будут бороться до конца и выживут.

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