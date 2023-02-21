Депутаты также утвердили штраф за "преступление против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства"

В Беларуси утвердили смертную казнь за "государственную измену". Соответствующий проект изменений в Уголовный кодекс утвердила Палата представителей.

"Законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей 356 УК "Измена государству", - говорится в сообщении Палаты представителей Беларуси.

При этом депутаты утвердили введение штрафа за "преступление против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства". Его размер составляет до 50 тысяч базовых величин, а это около 2,7 миллиона гривен.

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Смертная казнь в Беларуси - что известно

В мае 2022 года Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь за покушение на совершение теракта. Тогда активизировались "рельсовые партизаны", которые пытались помешать беларусским властям помогать России в войне против Украины. Их действия квалифицировали как терроризм.

7 декабря 2022 года палата представителей по нацбезопасности Беларуси подала на рассмотрение депутатам законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", которым предлагали "предусмотреть возможность применения исключительной меры в виде смертной казни за измену государству, которое совершено лицом на государственной должности, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего".

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