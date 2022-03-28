Аналитики полагают, что некоторые постоянные покупатели российской нефти начали искать альтернативных продавцов из-за войны в Украине.

Экспорт нефти из России за неделю с 17 по 23 марта 2022 года сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей.

По данным Bloomberg, за этот период среднесуточные поставки из страны составили 495 300 тонн, что на 26,4% меньше, чем неделей ранее. Это эквивалентно примерно 3,63 миллиона баррелей в день.

В отчетах не указывались какие-либо причины для столь резкого снижения спроса, однако аналитики рынка предположили, что Россия столкнулась с растущим стремлением многих из ее обычных покупателей найти альтернативные источники энергии после российского военного вторжения в Украину.

Издание напоминает, что лишь несколько стран, включая США и Великобританию, ввели прямые запреты на импорт российской нефти. Тем не менее, многие традиционные покупатели устроили добровольный бойкот российским энергоресурсам в ответ на войну. В частности, крупные компании, включая Shell Plc и TotalEnergies SE, заявили, что намерены постепенно отказаться от закупок нефти и топлива в России.

Как сообщал УНИАН, ранее США и ЕС объявили план, который поможет избавиться от зависимости от нефти и газа из РФ, тем самым лишив ее доходов от продажи энергоносителей, которые используются для ведения российской войны в Украине.