Сейчас санкции не применяются в должной мере, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Министерство иностранных дел Украины ожидает от президента США Дональда Трампа усиления санкций против экономики Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

"Мы приветствуем сильную позицию президента США Дональда Трампа о необходимости усилить санкции против России. Считаем, что давление на агрессора должно увеличиваться, потому что если мы хотим принудить агрессора к справедливому миру, должно быть серьезное давление на этого агрессора", - отметил Тихий.

Как отмечает представитель МИД, позиция Украины остается неизменной: чем сильнее будет давление на Россию, тем вероятнее РФ будет стремиться к справедливому миру.

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По его словам, потенциал санкционных мер против российской экономики не применяется полноценно.

Он отметил, что в прошлом году санкции против российского банковского сектора и "теневого флота" действительно поразили российскую военную экономику.

"И мы считаем, что эти шаги могут быть усилены", - подчеркнул Тихий.

Также спикер добавил, что утверждение российской пропаганды о том, что санкции якобы не работают, является ложью.

"Они работают! И мы видим, что российская экономика сталкивается с определенными систематическими проблемами. Но, на наш взгляд, на данный момент, эти проблемы не являются достаточными, чтобы на самом деле заставить Путина выбрать мир вместо войны. Существует большой потенциал, чтобы усилить эти санкции", - считает Тихий.

По его словам, санкции против России должны усиливаться согласованно одновременно Америкой и Европой. В Украине ждут до конца зимы сильный 16-й пакет санкций от Евросоюза.

Как сказал Тихий, санкции должны быть секторальными, а не только персональными. Приоритетными секторами для введения санкций является устранение с рынка российского сжиженного газа, укрепление мер против нефтяного "теневого флота", дальнейшее применение санкций против банковского сектора, металлургии, атомной энергетики, сектора IT и тому подобное.

К тому же, экономическое давление на РФ должно происходить вместе с военным давлением путем укрепления военного потенциала Украины.

Кроме того, спикер прокомментировал заявление государственного секретаря США Марко Рубио о том, что стороны должны идти на компромиссы в контексте мирного урегулирования.

"Давайте дождемся официальных контактов украинской и американской сторон. Во время этих личных контактов будет возможность обсудить все параметры, подходы и какие-то ключевые детали", - отметил Тихий.

В то же время он сообщил общую позицию Украины:

"Украинская сторона и новая администрация США Дональда Трампа разделяют одну общую цель - это достижение справедливого мира в Украине как можно скорее".

Он подчеркнул, что Украина как никто другой заинтересована в восстановлении мира.

"Однако, каким образом достигать этой цели, какими методами, какими шагами, какими конкретными параметрами - об этом будет идти речь на переговорах. И мы ждем этих контактов, и конечно, прежде всего встречи президентов Украины и США. Считаем, что эта встреча расставит все точки над "і". Давайте ее дождемся", - отметил Тихий.

Переговоры РФ и Украины

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп пригрозил России серьезными санкциями.

По словам Трампа, полномасштабная война в Украине для России станет еще хуже. Тем более, если соглашение о прекращении войны не будет заключено в ближайшее время, у Трампа не останется выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для прекращения войны Украина и Россия должны пойти на уступки. По его словам, у России все равно нет шансов захватить всю Украину, как и у Украины нет шансов вернуть временно оккупированные территории.

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