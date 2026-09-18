Кремль прибрал к рукам активы Auchan, Nestle и Leroy Merlin, - СМИ

Российские активы иностранных компаний переходят под "временное управление".

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление активов ряда крупных иностранных компаний, работающих в России. Среди них Auchan, Nestle и Leroy Merlin, пишет российское агентство "Интерфакс".

Согласно документу, российские активы компаний переходят под "временное управление" АО "Л.Е.В. Менеджмент". Этой же структуре передаются активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО "Ле Монлид" (бывшая Leroy Merlin). Формально речь идет не об окончательной конфискации права собственности. Однако такой механизм фактически лишает владельцев возможности самостоятельно контролировать свои активы в России.

Компания "Л.Е.В. Менеджмент", которой передано управление активами, зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года. Её генеральным директором является Андрей Краюшкин. При этом информация о конечных владельцах структуры публично не раскрывается.

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Позже в Nestlé отреагировали на приказ Путина.

"Компания оценивает ситуацию и свои варианты. Nestlé стремится принять все необходимые меры для защиты своих прав и обеспечения непрерывности деятельности в интересах всех заинтересованных сторон, в том числе своих сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Nestle работает на российском рынке с 1994 года и имеет в РФ несколько производственных площадок. Auchan начала работу в России в 2002 году и продолжала деятельность в РФ после начала полномасштабной войны против Украины.

Компания Leroy Merlin присутствует на российском рынке с 2004 года. Однако позже она передала контроль над российским бизнесом местному руководству, после чего сеть была переименована в "Лемана ПРО". Таким образом, она продолжает работу в России под новым брендом.

Иностранные компании в России – последние новости

В феврале этого года стало известно, что люксовый холдинг LVMH, закрывший свои бутики Louis Vuitton, Dior и Bulgari в России, сохранил легендарный отель, обслуживающий клиентов, находящихся под санкциями.

Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп стремится улучшить экономические отношения с Россией, западный бизнес вряд ли вернется в большом количестве на российский рынок, пока она ведет войну против Украины. Обозреватель BBC Стивен Розенберг отмечал, что из-за войны и массовых санкций Россия сталкивается с серьезными экономическими вызовами: высокой инфляцией, высокими процентными ставками, стагнацией и рецессией.

При этом компании, которые после полномасштабного вторжения в Украину выкупили такие бренды, как McDonald's, Heinz и Kellogg's, активно выступают против возвращения западных фирм. Российские депутаты даже предложили законопроект, который затруднит или сделает невозможным возвращение западных компаний на рынок РФ.

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