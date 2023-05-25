В 2019-м Евгений Иванов купил 202-метровую квартиру стоимостью около 200 млн рублей.

Журналисты узнали о роскошной жизни ближайшего соратника Сергея Лаврова, который все последние годы занимался украинской темой.

Это статс-секретарь МИД Евгений Иванов и его семья тратят сотни миллионов на роскошную жизнь, дорогую недвижимость и элитных лошадей - деньги, несопоставимые с его официальной зарплатой, сообщает "Можем объяснить".

Согласно результатам расследования, за 5 лет Ивановы потратили на различную роскошь более полумиллиарда рублей. В 2019-м Евгений Иванов купил 202-метровую квартиру стоимостью около 200 млн рублей. В том же году он умудрился заработать 147 млн - при официальной зарплате в 8 млн за год (чуть выше, чем у депутатов и сенаторов).

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Дочь статс-секретаря МИД РФ тратит сотни миллионов на свою жизнь. У нее сразу пять автомобилей, гидроцикл и катер. Но любимое развлечение - конный спорт. За 5 лет Ольга Иванова потратила на него более 171 млн рублей.

Близка к Ивановым любовница Лаврова - Светлана Полякова. По словам ее знакомого, она ведет теневой бизнес вместе с семьей замглавы МИД РФ - отчасти этим и объясняются сверхдоходы Иванова.

Семье принадлежат несколько компаний, получивших статус стратегических и поддержку региональных властей. Среди них - вологодский "Биолеспром", который зарабатывает на поставках пиломатериалов. Когда Ивановы стали владельцами фирмы, на предприятии устроили массовые сокращения.

Уже 80 лет семье Ивановых покровительствует высшее руководство страны. В 40-х годах Сталин выделил деду Иванова - генералу КГБ - квартиру на Тверской улице. Теперь его защищает Сергей Лавров, прощая ему загулы и пьянки, утверждает источник "Можем объяснить".

Соратники Лаврова - последние новости

Недавно Грузию "накрыли" беспорядки из-за возможного визита дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой, которая засветилась в отеле Kvareli Lake Resort в городе Кахети.

Тогда СМИ сообщили, что дочь министра иностранных дел РФ Екатерина Винокурова прибыла в Грузию на празднование свадьбы брата своего мужа.