Стратегический бомбардировщик Ту-160М представляет собой модернизированную версию советского Ту-160.

В 2025 году российские войска получат четыре бомбардировщика Ту-160М. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии Минобороны РФ.

"Примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М", - заявил российский чиновник.

Белоусов добавил, что в 2025-м в армия также получит стратегическую атомную подводную лодку "Князь Пожарский". Это субмарина проекта 955 "Борей", которая относится к четвертому (последнему на сегодня) поколению.

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Ту-160/Ту-160М - справка

Ту-160М представляет собой модернизированную версию советского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца с изменяемой стреловидностью крыла Ту-160. Базовая версия совершила первый полет в 1981-м.

Часть этих машин эксплуатировала Украина. Ранее летчик Василий Кукуленко, который пилотировал Ту-160, рассказал об управлении самолетом и его боевых возможностях.

Российский проект модернизации Ту-160 предусматривал установку нового радиоэлектронного оборудования и вооружения. При этом Ту-160М унаследовал главный недостаток советского самолета - отсутствие скрытности.

В перспективе россияне могут заменить Ту-160 новым малозаметным самолетом, который разрабатывают по программе ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Впрочем, пока перспективы этой программы довольно туманны.

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