Россия создает наиболее технически сложный боевой самолет в своей истории, который должен заменить сразу три типа машин: Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. Впрочем, несмотря на масштабные планы, пока проект похож на бездонный колодец, где бесследно пропадают российские миллиарды.

На прошлой неделе, после долгого перерыва, в РФ вновь вспомнили о стратегическом бомбардировщике нового поколения, известном под названием Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

На этот раз обошлось без громких заявлений и угроз "стереть НАТО в прах": специалисты лишь систематизировали то, что известно о будущем (если его все-таки когда-нибудь увидит свет) самолете.

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Вероятные характеристики ПАК ДА выглядят так:

Экипаж - 4 человека.

Максимальная взлетная масса - 145 т;

Полезная нагрузка - 35 т;

Дальность полета - до 15 тыс. км;

Максимальная скорость - большая дозвуковая;

Крейсерская скорость - 800 км/ч;

Практический потолок - 20 тыс. м;

Двигатель - два изделия НК32-02;

Вооружение - крылатые ракеты Х-БД (до 12), гиперзвуковые Х-95, ракеты класса "воздух-воздух".

Известно, что самолет создают с оглядкой на американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и B-21 Raider. Следовательно, он будет малозаметным и построенным по аэродинамической схеме летающее крыло.

При выборе такой схемы роль редуцированного фюзеляжа играет крыло, несущее все агрегаты, экипаж и полезную нагрузку. То есть самолет становится похожим на морского ската - хорошей иллюстрацией будет упомянутый выше B-2.

С одной стороны, такая форма легко оптимизируется для уменьшения радиолокационной заметности, с другой - делает самолет относительно неустойчивым в полете (именно поэтому ранее эта схема не получила массового распространения). Последнее частично решает электродистанционная система управления, которая позволяет автоматически поддерживать прямолинейный полет.

Иными словами, россияне пошли проверенным путем, отказавшись от создания "вундерваффе", которое должно превосходить все и вся. Это верный шаг, учитывающий то, что сами по себе летные характеристики уже не являются для бомбардировщика решающими. Это обусловлено как стремительным развитием зенитных ракет, так и появлением нового вооружения класса "воздух-воздух".

Но если концепция, в теории, верна, то что не так с ПАК ДА? Говоря коротко, все. Ведь важна не столько задумка, сколько возможность ее реализовать.

Очевидно, в основу проекта ПАК ДА положили принцип малой заметности, то есть технологию стелс. В самой этой технологии нет ничего нового: первый полноценный серийный стелс - американский F-117 Nighthawk - начали эксплуатировать еще в 1983-м, то есть 40 лет назад. Однако это если говорить о Соединенных Штатах.

Если же говорить об СССР и его правопреемнице РФ, то им за все эти годы так и не удалось запустить в полноценную серию ни одной такой машины. Единственный российский истребитель-"невидимку", Су-57, построили в мизерном количестве около 15 единиц, из которых "серийными" являются лишь несколько.

Еще более важным является то, что "Сушка" не является полноценным стелсом: в плане радиолокационной заметности ее можно сравнить с европейскими истребителями поколения 4++, такими как Dassault Rafale или Eurofighter Typhoon. То есть самолетами, которые имеют пониженную заметность, не претендуя при этом на лавры F-22 или F-35 (то есть, настоящих стелсов).

Но это лишь верхушка айсберга, ведь трудности программы ПАК ДА гораздо системнее и не ограничиваются вопросами малой радиолокационной заметности.

Известно, например, что бомбардировщик хотят серийно производить на Казанском авиазаводе имени Горбунова, который считают одним из самых проблемных предприятий российского ОПК.

Лучше всего ситуацию описывают сами россияне.

"Казанский авиазавод должен был восстать из пепла. На самом деле он, надрывая жилы, поднимает в небо один новый самолет", - писал веб-ресурс БИЗНЕС Online в материале за 2020-й.

Речь шла о главной гордости россиян - стратегическом бомбардировщике Ту-160, который в модернизированном варианте получил название Ту-160М. Несмотря на громкие заявления о серийном производстве, за много лет россиянам это сделать так и не удалось.

При этом "Тушка" оказалась новой лишь на бумаге, ведь, как потом выяснилось, ее построили из фрагментов, которые достались в наследство от СССР.

Фигурировали данные и о "полностью новом" Ту-160М, однако они были крайне противоречивы. Поэтому сейчас можно говорить максимум о нескольких условно новых (модернизированных) бомбардировщиках, которые дополнили примерно 10+ ранее построенных Ту-160.

Наконец, существует третья проблема, тесно связанная со второй. Это цена непосредственно самого самолета.

Как мы поняли, ПАК ДА будет своего рода аналогом американского B-2. А как известно, цена одного такого бомбардировщика превышает 2 млрд долларов, что делает его самым дорогим боевым самолетом в мире.

Американцы могут себе это позволить (хотя в целом они построили только 21 бомбардировщик B-2), а вот насчет других стран - большой вопрос.

Скорее всего, запуск в серию стелс-бомбардировщика сможет "потянуть" Китай. Возможно, в будущем еще один самолет будет создан конгломератом стран - как в случае с истребителями шестого поколения, некоторые из которых разрабатываются совместными усилиями государств.

А вот для РФ такие расходы не выглядят разумной мерой, даже несмотря на то, что их основной стратегический бомбардировщик - Ту-95 - скоро отметит свой 70-летний юбилей. Тем более, что у Москвы сейчас есть гораздо более важные статьи расходов, в частности, производство танков, бронетранспортеров и БМП, которые нужны им на фронте.

В целом вырисовывается довольно показательная картина. Российский ОПК способен производить модернизированные советские образцы, даже если они дорогие и очень сложные в техническом плане. Если говорить об авиации, то те же Су-34, Су-35С и Су-30СМ (все они являются модифицированными версиями старого Су-27) Кремль производит десятками.

Однако когда речь идет о новых разработках, то оборонка РФ впадает в "ступор". Кроме истории с Су-57, можно вспомнить провал "Арматы", "Бумеранга", "Курганца-25", а также давно забытые всеми эсминец "Лидер", авианосец нового поколения и скоростной боевой вертолет на замену Ми-28 и Ка-52.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что ПАК ДА пополнит этот печальный для России список. Поэтому Москва и в дальнейшем будет полагаться на советские бомбардировщики, даже если они будут выходить из строя и падать, как это иногда бывает с Ту-22М3.

Илья Ведмеденко