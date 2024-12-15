Россия вообще не имела на вооружении этих бомбардировщиков.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала России 25 лет назад в качестве погашения задолженности за газ, были очень легкими в управлении и могли нести на борту 12 ракет Х-55СМ с дальностью полета 4500 километров. Об этом Радио Свобода рассказал летчик Василий Кукуленко, который летал на Ту-160.

"Им можно было управлять двумя пальцами. Очень легкое управление, очень чувствительное было, миллиметровые движения. Эта машина несла на борту 12 ракет Х-55СМ с дальностью полета 4500 км. То есть мы могли из района Прилук запустить ракету - вся Европа, до Урала, все она покрывала. Первый самолет пришел в Прилуки в 1986 году. А потом позже приходили еще самолеты", - рассказал летчик.

По его словам, Россия вообще не имела на вооружении этих бомбардировщиков.

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"В России их не было вообще. ... Если бы полноценно был полк Ту-160 в Прилуках - это 600 ракет. Какое бы у них было самочувствие, если бы им в ответ полетело то же самое? Они просто подумали бы, стоит ли затевать это дело... Во-первых, ответ был бы не такой, как у нас сейчас. Никто бы не спрашивал разрешения у США, куда стрелять и куда пускать ракеты, потому что ракеты и самолеты были бы свои", - пояснил Кукуленко.

Стратегические бомбардировщики Ту-160

Как сообщал УНИАН, российские войска эксплуатируют стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала 25 лет назад в качестве погашения задолженности за газ.

Ранее проекту "Схемы" "Радио Свобода", благодаря анализу серийных номеров из соглашения о передаче самолетов 1999 года и из международных авиареестров удалось выяснить, что по меньшей мере шесть переданных Украиной самолетов Ту-160 сейчас находятся в боевом составе вражеской армии.

В целом журналисты идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, переданных России. Минимум шесть единиц Ту-160 сейчас находятся в боевом составе российской армии.

Кроме того, среди переданных властями Украины самолетов были обнаружены и бомбардировщики Ту-95МС. Сейчас они имеют названия "Красноярск", "Севастополь" и "Изборск".

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