Цели прилета борта замалчивают даже работники российского аэропорта.

Самолет Национальной авиакомпании Северной Кореи Air Koryo впервые за три года приземлился в России. Борт прибыл в пятницу в Дальневосточный российский город Владивосток.

Как сообщает Yonhap, вскоре после приземления самолет вылетел в Пхеньян. Работники аэропорта отказались комментировать цели прилета пассажирского самолета.

Впрочем, неназванный источник сообщил, что Северная Корея, вероятно, этим рейсом вернула домой своих граждан, оставшихся в России из-за закрытия границ из-за эпидемии Covid-19.

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В феврале 2020 года КНДР приостановила регулярные полеты авиакомпании Air Koryo с февраля 2020 года. Этот рейс был единственным воздушным маршрутом, соединяющим две страны. Ранее на этой неделе Air Koryo возобновила прямые коммерческие рейсы в Китай.

Сближение России и КНДР

Как сообщал УНИАН, на фоне санкций Россия пошла на сближение с КНДР. В июле Шойгу пригласили в Северную Корею "праздновать" 70-летие окончания Корейской войны.

Согласно данным американской разведки, Россия пытается расширить сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой и хочет приобрести снаряды для использования в войне против Украины.

На фоне этих новостей лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал ключевые оружейные заводы в стране, в том числе те, которые производят снаряды для крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и двигатели для стратегических крылатых ракет.

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