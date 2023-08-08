В Южной Корее подчеркнули, что это будет нарушением резолюции Совбеза ООН.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал ключевые оружейные заводы в стране, в том числе те, которые производят снаряды для крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и двигатели для стратегических крылатых ракет.

"Последние проверки, видимо, имели несколько целей - продемонстрировать достижения страны в оборонном секторе, отреагировать на совместные военные учения Сеула и Вашингтона и достичь экспорта оружия", - заявил представитель министерства объединения Южной Кореи Ку Бен Сам, которого цитирует его Yohnap.

По его словам, во время поездки лидер КНДР употребил выражение "экономическая работа национальной обороны", что может свидетельствовать о намерении экспортировать боеприпасы.

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"Кажется беспрецедентным, что Северная Корея использовала такое выражение. Если это означает экспорт оружия, прискорбно то, что Северная сторона публично заявила, что нарушит резолюции Совета Безопасности ООН (запрет ее ядерных и оружейных программ)", — отметил спикер.

Как добавляет издание, КНДР усиливает военное сотрудничество с Россией. В частности, во время военного парада 27 июля к Ким Чен Ыну присоединился министр обороны России Сергей Шойгу и высокопоставленный чиновник Китая. Он также провел для Шойгу экскурсию по выставке вооружений в Пхеньяне, включая новые ударные и шпионские дроны и межконтинентальные баллистические ракеты.

Поездка Шойгу в Северную Корею

В июле Шойгу пригласили в Северную Корею "праздновать" 70-летие окончания Корейской войны.

Согласно данным американской разведки, Россия пытается расширить сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой и хочет приобрести снаряды для использования в войне против Украины.

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