С 25 по 27 июля в КНДР отмечают завершение Корейской войны.

Министерство обороны КНДР пригласило российскую делегацию на "празднование" 70-летия окончания Корейской войны.

В Минобороны РФ подтвердили свой визит на "торжественное событие". Сергей Шойгу, как глава ведомства, возглавит делегацию, которая с 25 по 27 июля будет в Северной Корее.

Москва рассчитывает усилить военные связи с Пхеньяном, а также укрепить сотрудничество между двумя странами, отметили в Минобороны России.

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Добавим, что в гости к северокорейской диктатуре прибудет представитель Китая - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Как КНДР помогает РФ в войне против Украины

В январе этого года Госдепартамент США сообщил о поставках в Россию оружия со стороны КНДР.

Еще раньше в Белом доме заявляли о факте передачи артиллерийских снарядов Северной Кореей России.

Также спутниковыми снимками фиксировались прибытия поездов из КНДР на территорию России. Это были, вероятно, грузы с вооружением.

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