Кирби отметил, что этот факт свидетельствует об отчаянии российского диктатора Владимира Путина.

Россия пытается расширить сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой и хочет приобрести снаряды для использования в войне против Украины. Об этом свидетельствуют разведданные, полученные Соединенными Штатами.

"Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности, путем продажи (Северной Кореей – ред.) артиллерийских снарядов России", – заявил во время телефонного брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Он добавил, что последний визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР в Вашингтоне связывают именно с попыткой убедить Северную Корею продать России боеприпасы. Кирби подчеркнул, что любые соглашения между Москвой и Пхеньяном по поставкам оружия нарушают сразу несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Он добавил, что Штаты продолжат прилагать усилия, чтобы помешать любым попыткам Кремля приобрести оружие для войны против Украины в третьих странах.

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В то же время Кирби отметил, что этот факт свидетельствует об отчаянии российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, то, что Москве приходится искать оружие в таких странах как КНДР или Иран, демонстрирует влияние западных санкций на военную машину Кремля.

Сотрудничество России и КНДР

За время полномасштабной войны России против Украины в СМИ неоднократно публиковали материалы относительно того, что Северная Корея предоставляет РФ вооружение для использования в войне против Украины. В Пхеньяне это сотрудничество отрицали, хотя действия России в Украине не осуждали.

В июле министр обороны РФ Сергей Шойгу улетел в Северную Корею. Его пригласили на "празднование" 70-летия окончания Корейской войны, которое в КНДР отмечали с 25 по 27 июля. Во время этого визита Москва рассчитывала усилить связи с Пхеньяном.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, комментируя этот визит, подчеркнул, что сам факт того, что Путин обращается к другим странам за поддержкой в его войне против Украины, не является секретом. Он отметил, что Северная Корея действительно оказывает Кремлю поддержку, в том числе снаряды и ракеты.

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