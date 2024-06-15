Переговоры по заключительной декларации саммита еще не закончились и вероятно, будут продолжаться "до последней минуты".

Переговоры по итоговой декларации Глобального саммита мира в Швейцарии еще продолжаются, и организаторы ожидают, что документ могут принять без согласия всех сторон, сообщает агентство Keystone-SDA со ссылкой на источники.

Источники СМИ сообщают, что переговоры по заключительной декларации мирной конференции по Украине в субботу еще не закончились. Вероятно, они будут продолжаться "до последней минуты" утром в воскресенье, когда мероприятие завершится.

"Среди делегаций из ста государств и организаций до сих пор есть несколько спорных моментов. Иногда шла борьба за отдельные слова. Пока непонятно, будет ли окончательная декларация, принятая всеми государствами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что возможны несколько сценариев, включая окончательную декларацию без консенсуса, где каждое государство имеет возможность указать, принимает оно ее или нет.

Мирный саммит в Швейцарии - последние новости

Сегодня в Швейцарии начался Глобальный саммит мира. Правительство Швейцарии подтвердило, что в саммите мира по Украине примут участие 100 делегаций, из них 92 страны и 8 организаций. Правительство указало, что на мероприятие прибудут 57 президентов, а откроет его швейцарский глава государства Виола Амерд.

На саммит не пригласили Россию. Также на саммите не будут присутствовать такие ключевые лидеры Глобального Юга, как Китай и Бразилия, которые настаивали на участии России в этом процессе.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на второй Саммит мира, если общий план приглашения будет готов.

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