Правительство страны детализировало, что на мероприятие прибудут 57 президентов.

Правительство Швейцарии подтвердило, что в саммите мира по Украине примут участие 100 делегаций, из них 92 страны и 8 организаций.

Правительство указало, что на мероприятие прибудут 57 президентов, а откроет его швейцарский глава государства Виола Амерд. "Цель саммита - начать мирный процесс, создать доверие и установить круг предложений для следующих шагов к такому процессу. Все присутствующие государства должны предложить видение справедливого и долговременного мира в Украине", - говорится в комюнике в преддверии саммита.

В сообщении подчеркивается, что на саммите "впервые представится возможность на самом высоком уровне обсудить, каким образом и когда в переговорный процесс может быть включена Россия".

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"Для Федерального совета, выработка долгосрочного решения должна в конечном итоге требовать участия обеих сторон", - говорится в заявлении.

Кроме того, планируется, что на саммите будет обсуждаться украинская формула мира. Среди прочего она предполагает вывод окупанционных войск со всех захваченных территорий Украины, выплату компенсаций и наказание виновных в военных преступлениях.

Напомним, представителей РФ на эту встречу не позвали

Саммит по Украине в Швейцарии

Мирный саммит по Украине начнется в Швейцарии завтра и продлится два дня. Украинский президент Владимир Зеленский уже прибыл на этот форум.

Кроме того, сегодня стало известно, что на саммите в Швейцарии представители Турции заявят перед участниками, что подобные мероприятия должны проходить с участием как Киева, так и Москвы, поскольку это принесет больше результатов.

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