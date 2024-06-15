По словам Ермака, Пекин внимательно следит за швейцарским саммитом.

Несмотря на взаимные упреки последних недель, Украина открыта к диалогу с Китаем, поскольку основные позиции Киева и Пекина совпадают. Об этом заявил журналистам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на Саммите мира в Швейцарии.

Он напомнил, что Китай присутствовал на второй украинской конференции по вопросам мира, которая проходила в Саудовской Аравии в августе прошлого года. И хотя сегодня Китая нет на саммите в Швейцарии, по словам Ермака, Пекин очень внимательно следит за этим мероприятием.

"Как говорил президент, если наши принципы справедливого мира, вопросов гуманитарной безопасности, ядерной безопасности, если они совпадают, то этот диалог будет, и мы считаем, что мы открыты к тому, чтобы привлекались такие мощные страны, как Китай", - передает слова Ермака корреспондент УНИАН.

Саммит мира в Швейцарии: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня в Швейцарии стартовал двухдневный Саммит мира, в рамках которого Украина хочет привлечь мировое сообщество к продвижению украинской формулы мира. По данным швейцарских властей, в мероприятии примут участие 100 делегаций – 92 стран и 8 организаций. Среди них будут 57 президентов.

По словам Ермака, Украина и партнеры ищут возможность пригласить Россию на второй Саммит мира. Но сперва, по его словам, нужно согласовать план действий совместно с партнерами.

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