Фраза не воспринимается как определение, имеющее коммерческое происхождение.

Европейский Союз отказал Украине в регистрации фразы о "русском военном корабле" как торговой марки. Об этом говорится на сайте Суда ЕС.

Отмечается, что фразу на русском и английском языках нельзя зарегистрировать как торговую марку ЕС - хотя выражение стало символом борьбы Украины с российской агрессией, оно не воспринимается как определение, имеющее коммерческое происхождение.

Суд напоминает, что Государственная пограничная служба Украины просила аннулировать решение Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) от 1 декабря 2023 года, которым было отказано в регистрации такого изобразительного знака как торговой марки ЕС.

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"Этот знак является боевым кличем, который произнес украинский пограничник на острове Змеиный 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. Регистрация была подана для очень широкого ассортимента товаров, а также для издательских, образовательных, развлекательных и спортивных услуг. EUIPO отказал в регистрации на том основании, что знак является политическим лозунгом, лишенным каких-либо различительных признаков товаров и услуг, о которых идет речь", - отмечается в сообщении.

Судьи указывают, что эта фраза использовалась в политическом контексте, неоднократно с целью выражения и содействия поддержке Украины. При этом она не способна выполнять основную функцию торговой марки, если она не имеет указания происхождения товара или услуги, а используется только как политический месседж:

"Однако эта фраза очень интенсивно используется в некоммерческих целях в контексте российской агрессии и обязательно будет очень тесно связана с этим контекстом и в будущем с оглядкой на исторический момент, хорошо известный рядовому потребителю ЕС".

Легендарная фраза о "русском военном корабле"

24 февраля 2022 года россияне вели обстрелы из корабельных вооружений и применили боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный. На объявление: "Я - российский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться" защитник Змеиного Роман Грибов ответил: "Русский военный корабль, иди на х**".

В прошлом году выпущенная "Укрпочтой" марка о "русском военном корабле" получила "филателистический Оскар". Она получила гран-при международной филателистической художественной премии "Азиаго" в Италии.

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