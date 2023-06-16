Торжественное награждение прошло в столице Эстонии.

Акционерное общество "Укрпочта" одержало победу в премии "World Post&Parcel Awards - 2023". Марка "Русский военный корабль, иди...!" была признана лучшей в мире в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба компании, "Укрпочта" была отмечена наградами почетной премии в сфере почтовой и экспресс-доставки "World Post&Parcel Awards 2023" сразу в трех категориях: "Филателистическая кампания года", "Почтовый оператор" и в специальной номинации "Лидер отрасли". Торжественное награждение победителей прошло 14 июня в столице Эстонии, Таллинне.

Отмечается, что в шорт-листе в номинации "Почтовый оператор", в которой "Укрпочта" одержала победу, также были заявлены Почта Катара (Qatar Post) и Почта Бразилии (Correios – Brazil Post).

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"Почтовая марка "Русский военный корабль, иди..." представлена в экспозиции Смитсоновского Почтового музея в Вашингтоне. Экземпляры почтовых марок Украины военного времени есть в коллекциях лидеров государств и глав международных организаций, которые посещали Украину в течение 2022 года. Тиражи почтовых марок выросли до миллионов. Только тираж почтового выпуска "Русский военный корабль ... все!" составил 5 млн экземпляров", - говорится в сообщении.

Вместе с "Укрпочтой" финалистами в этой номинации были Почты Сингапура (Singapore Post) и Бразилии (Correios – Brazil Post).

Справка УНИАН. "World Post & Parcel Awards" - самая авторитетная отраслевая премия, которая 24-й год подряд отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки. В открытом конкурсе ежегодно принимают участие компании почтовой и экспресс-доставки и компании, создающие технологические решения для автоматизации и информационного обмена в почтово-логистической сфере.

Марка с кораблем: что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле 2022 года "Укрпочта" выпустила марку "Русский военный корабль, иди...!". Именно эти слова сказал украинский пограничник с острова Змеиный, когда оккупанты сказали ему сдаться. Тираж марки с кораблем стал рекордным - 1 миллион экземпляров.

В апреле российский ракетный крейсер "Москва", который был изображен на марке, потопили украинские защитники. После этого марка "Укрпочты" стала самым дорогим лотом, который продали на благотворительном аукционе от Prozorro - ее приобрели за 5 миллионов гривен.

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