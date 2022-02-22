Если происходящая ныне история ограничится признанием ЛДНР (что неоднозначно в силу неопределенности), то у нас есть конкретный и понятный пример, к чему ведет такая политика и чего реально стоят крики про "спасение людей" - Абхазия и Южная Осетия, признанные в 2008-ом. Тогда напомню тоже все это сопровождалось разговорами о том, что необходимо спасать "своих" от фашисткой грузинской хунты (ныне к этому прибавилось, что "свои" еще и русские).

С 2008 года российский бюджет вливает туда деньги - 76,7 млрд рублей в Южную Осетию, в Абхазию 51,7 млрд рублей (данные на 2020 год). Такие мелочи, как плата за российский газ и электричество можно вообще оставить за скобками - там за это не платят.

То есть, граждане РФ, живущие в РФ, попросту содержат граждан РФ, живущих в ЮО и Абхазии (В ЮО 99% граждане РФ, в Абхазии - 85%).

Потому что "своих не бросаем". Теперь главный вопрос: хорошо ли там живется? Ответ очевиден: хуже чем в Грузии.

Жизнь в ЮО и Абхазии напоминает жизнь в самых плохих регионах РФ, причем во всех сразу.

Население нищее, вокруг разгул преступности и отсутствие каких-либо внятных институтов. Параллельно - растут дворцы местных властей (то есть, жуликов-временщиков). Наверняка, не будет сильным упрощением сказать, что треть денег идет на содержание местного элитного жулья, треть разворовывается по дороге, а треть (в лучшем случае) достается в виде подачек местному населению. Что, разумеется, никак не может компенсировать глобальные экономические потери от жизни в пиратской республике.

Примерно так же было на Донбассе последние 8 лет, неофициально. Теперь будет официально.

Признание ЛДНР - это попросту "оставь надежду всяк сюда входящий". Декларация для местного населения о том, что в ближайшие годы нормальной жизни не ждите. Будут приходить российские деньги, но оседать в карманах выдвиженцев из МММ и прочих пассажиров местного социального лифта. Населению будут доставаться копейки, плюс постепенная окончательная деградация любых институтов, призывы в местную рабовладельческую армию, эвакуации и прочий распил бабла. В общем, жизнь будет сильно хуже, чем в соседней Украине.

Теперь еще один вопрос: какой ценой осуществляется такое "своих не бросаем"? Котировки валют и фондовый рынок уже реагируют очевидным образом. Плюс скоро долбанут санкциями (какими именно пока непонятно, но понятно, что долбанут). То есть, благосостояние жителей России в очередной раз ухудшится. Бедность - это не абстрактный концепт, а вполне себе физическая катастрофа. Бедность - это сокращение продолжительности жизни (за счет трат на здоровье, лекарства, еду и т.д.), это разводы, аборты, суициды и бытовые убийства. В общем, бедность - это то, что убивает.

В итоге: теперь русские РФ будут страдать ради того, чтобы страдали русские Донбасса. Понятно, почему это устраивает Кремль - им лишь бы сохранить свою власть, параллельно играя в геополитические шашки с Западом. Единственное, что непонятно - почему этому умножению страданий своего народа радуются некоторые из тех, кто называет себя русскими националистами.

Михаил Пожарский, российский журналист, автор канала "Киты плывут на вписку с ЛСД"