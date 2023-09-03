Еженедельник выйдет 4 сентября.

Польский общественно-политический еженедельник Wprost на новой обложке изобразил Папу Римского Франциска в автомобиле, который стоит на шасси танка российских захватнических войск.

Обложка номера опубликована на сайте еженедельника. На рисунке можно увидеть, что Франциск едет по разбитому обстрелами городу на "папамобиле" - специально разработанном автомобиле для его публичных поездок. На танке изображен один из символов российского вторжения - буква "Z".

Так редакция проиллюстрировала статью о скандальном заявлении Папы о "величии" России.

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Скандал вокруг слов Папы Римского: что известно

Напомним, 25 августа Франциск обратился к участникам всероссийской встречи католической молодежи с речью. Он назвал их "наследниками "великой" страны" и призвал не забывать об этом.

"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки - России, идите вперед с этим", - сказал он.

В МИД Украины заявили, что Франциск выразил российские великодержавные идеи, вместо того, чтобы открыть российской молодежи глаза.

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