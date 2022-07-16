Россию ждет финансовый крах, который уже на подходе.

Внутренний дефолт - это новый этап российской экономики. По прогнозу экономистов, он произойдет уже в октябре 2022 года.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Кто сказал, что обязательно иметь телевизор, телефон? Обязательно лекарство иметь? В первобытном веке как-то люди жили - вот это будущее в принципе ждет Россию", - говорит экономист Иван Ус.

Как говорит эксперт по банкам и банковскому надзору Евгений Дубогрыз, внутренний дефорлт - это самое худшее, что может с любой страной случиться.

В таком случае россиян ждут массовые увольнения, заморозка банковских вкладов, банкопад, закрытие банков, просто безработица. Пенсии, скорее всего, заморозят, а банки не будут выдавать депозиты, прогнозирует Дубогрыз.

Как говорится в сюжете, российское правительство пытается утаить эту информацию. По последним данным от Минфина РФ, убытки в отдельных секторах сильно опережают прибыль.

"Сокращение от поступлений от НДС - это вторая статья дохода бюджета РФ - было 54%. Рост цен на продукты питания был 32,5%", - говорит Ус. Он говорит, что в Калининграде, где много разговоров из-за того, что Литва заняла принципиальную позицию, там на апрель сокращение доходов достигло 57,5%.

В мае ВВП России снизился на 4,3%, Фонд национального благосостояния в июне сократился на 1,7 трлн рублей.

Сегодня экономисты видят два дальнейших пути России. Первый - это печатать деньги. Так будут пытаться покрыть дефицит бюджета РФ. Второй путь - внутренний дефолт: в такой ситуации приостанавливают выплату пенсий и зарплат бюджетников.

Журналисты проанализировали российскую экономику и пришли к неутешительному для россиян выводу. Когда будет внутренний дефолт в РФ - от 1 до 7,5 лет. Вероятность - 99,9%.

"В октябре ожидаем внутренний дефолт в РФ", - говорит экономист Иван Ус.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 июня президент РФ Владимир Путин издал указ о выплате внешнего долга в рублях. В Moody's отметили, что будут рассматривать такие выплаты как дефолт для облигаций, которые не допускают возможности выплаты в рублях в договорных условиях.

26 июня агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1918 года Россия объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте.

28 июня рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России из-за неполучения инвесторами выплат по двум выпускам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов.

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