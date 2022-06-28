Инвесторы не получили выплаты на сумму $100 миллионов.

Рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России из-за неполучения инвесторами выплат по двум выпускам еврооблигаций на сумму 100 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте агентства.

"27 июня владельцы суверенного долга России не получили купонных выплат по двум выпускам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов до момента окончания 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта по нашему определению", - сказано в сообщении.

22 июня президент РФ Владимир Путин издал указ о выплате внешнего долга в рублях. В Moody's отметили, что будут рассматривать такие выплаты как дефолт для облигаций, которые не допускают возможности выплаты в рублях в договорных условиях.

26 июня агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1918 года Россия объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, по словам члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, из-за дефолта Россия в средне - и долгосрочной перспективе превратится в политического и экономического изгоя.