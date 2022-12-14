Российские "миротворцы" в Карабахе лепят на форму шевроны со своей Z-маркировкой.

В Карабахе несколько дней продолжается акция протеста активистов на дороге Шуша. Причина - недовольство экологической ситуацией в регионе. Интересно, что азербайджанцы не боятся так называемых "российских" миротворцев, находящихся в Шуше, и откровенно троллят их.

Так, на видео сняли, как один из протестующих не побоялся и начал обращаться к российским военным, называющим себя "миротворцами". Он сначала высмеял оккупантов за то, что они не имеют доступа к популярным музыкальным сервисам.

"Жаль, Shazam не можете включить. Затем загрузите себе. Мы вам пришлем все эти песни", — говорит активист, а в это время звучат азербайджанские композиции.

Видео дня

Но интереснее был следующий момент: у одного из представителей России заметили на предплечье латинскую букву Z - символ агрессии РФ против Украины. Активист говорит:

"А это что такое? Заблудился, разумеется. Z - заблудился. Z - запыхался".

В ответ российские оккупанты молчат, а потом один из них достает камеру и тоже начинает снимать в ответ этого активного участника протеста.

Протесты в Карабахе

В Шуше на участке автодороги под временным контролем российских "миротворцев" уже несколько дней проходит акция протеста азербайджанских экоактивистов, требующих прекращения экологического террора в Карабахе.

Представители азербайджанских СМИ возмущены отношением российских "миротворцев" в Карабахе. На одном из опубликованных роликов представитель РФ повредил автомобиль журналиста прикладом автомата, также он грубо обращался с сотрудником СМИ.

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