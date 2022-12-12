Участники акции устанавливают палатки на территории.

В Шуше (Карабах) на участке автодороги, временно контролируемой российскими "миротворцами", продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций с требованием положить конец экологическому террору в этом регионе.

Как передает Report, к посту россиян стягиваются дополнительные вооруженные силы.

Сообщается, что протестующие требуют прибытия в район командующего российскими "миротворческими силами" генерал-майора Андрея Волкова. Участники акции устанавливают палатки на территории.

Напомним, накануне состоялись обсуждения с командованием российского контингента, по результатам которых с 10 декабря специалисты министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и ЗАО AzerGold должны были провести мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в зоне временного размещения российских "миротворческих сил" и связанных с этим экологических последствий. Однако мониторинг не состоялся в результате провокации.

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