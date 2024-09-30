Последние угрозы для путинского режима: эксперт объяснил, как агенты ГУР приближают поражение Кремля

Российская оппозиция не имеет силы, но много пользы приносят действия партизанов на территории РФ.

Помимо того, что в бюджет России на следующий год заложили рекордную сумму на войну, там развивается тотальная цензура, устранение лидеров российской оппозиции, преследование правозащитников, независимых журналистов и общественных деятелей и запрет на критику власти, заявляет экс-советник Министерства обороны Украины Сергей Кузан для The Telegraph.

Он отмечает, что все эти процессы делают невозможными демократические способы смены власти в Кремле:

"Уже ведётся работа по подготовке возможного преемника, который устроил бы все группы влияния, так что даже в случае внезапной смерти Путина, без дополнительных факторов и изменений внутри России, не стоит ожидать смены режима".

Кузан подчеркивает, что российская оппозиция не имеет сильного лидера и возможности оказывать серьезное влияние на изменение ситуации в стране, что прекрасно понимают чиновники в Кремле. По его словам, актуальной внутренней проблемой для российского правительства является деятельность партизан, вербовка Украиной сотрудников силовых структур и деятельность российских добровольческих формирований, сражающихся против путинского режима.

"Это не просто показательные процессы. Они приносят реальные результаты, способствуя как снижению военного потенциала России (а значит, победе Украины и установлению мира в Европе), так и созданию предпосылок для дальнейших изменений в самой России", - заявляет Кузан.

Как отмечает экс-советник Минобороны Украины, именно армия и другие силовые структуры России составляют опору путинского авторитарного режима, поэтому ГУР делает ставку на подобные процессы, имея сеть агентов в ВС РФ и других государственных и силовых структурах врага.

Кузан вспомнил про то, как был завербован кадровый российский офицер Данил Алфёров в 2023 году. Этот человек убедил 11 российских военнослужащих сдаться ВСУ. А в августе 2024 года, в результате успешной операции под кодовым названием "Тростники" был взорван штаб вражеских офицеров, а исполнитель операции, российский офицер, впоследствии перешёл на сторону Украины, говорится в материале.

Также в СМИ сообщалось о различных актах саботажа на территории России, включая диверсии на железной дороге и подрывы мостов, используемых для перевозки военных грузов. 8 апреля 2024 года ГУР объявило о диверсии на борту российского малого ракетного корабля "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М", в результате которой были уничтожены системы связи и автоматизации.

Корабль, носитель крылатых ракет "Кинжал" и "Оникс", находился на российской военно-морской базе в Балтийске (Калининградская область) и, по данным ГУР, мог быть переброшен для усиления Черноморского флота РФ. Детали операции хранились в секрете несколько месяцев.

"Взрыв на корабле устроил бывший российский моряк Балтийского флота, под псевдонимом Гога, который имел доступ к государственной тайне", - отмечает Кузан.

Он считает, что факты присутствия россиян в ВСУ и вербовки российских военнослужащих украинской разведкой не только подрывают российский пропагандистский тезис о "нацизме в Украине", но и служат примером для других российских военных, которые не согласны с действиями Кремля.

"На данный момент именно такое сопротивление Кремлю даёт реальные, ощутимые результаты, влияющие на военный потенциал России. Именно на такое сопротивление должны полагаться партнёры Украины", - подчеркивает политический деятель.

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