Отмечается, что военные расходя могут сократиться в 2026 году.

Власти Российской Федерации заложили в бюджет 2025 года рекордную сумму расходов на войну. Военные расходы составят 6,31% ВВП страны-агрессорки.

Издание The Bell пишет, что в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете по статье "Национальная оборона" запланированы расходы в размере 13,5 триллиона рублей.

В бюджете 2024 года на военные расходы закладывали лишь 10,4 триллиона рублей, что тогда было рекордной суммой. При этом в 2023 году предполагалось, что в 2025-2026 года военные расходы России будут сокращаться до 8,5 и 7,4 триллиона рублей.

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Новые трехлетний бюджет РФ предусматривает, что в 2026-2027 годах военные расходы сократятся до 12,8 триллиона рублей в 2026 году, а в 2027 году запланирована сумма в размере 13,1 триллиона рублей.

Стоит отметить, что проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов внесли в Госдуму РФ 30 сентября.

Экономика России приближается к краху

Издание Bloomberg прогнозировало, что экономика Российской Федерации, страдающая от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться. Главная причина таких изменений - западные санкции в отношении ключевых секторов.

Кроме того, журналисты издания сообщали, что Россия планирует на четверть увеличить военные расходы в бюджете 2025 года.

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